rossi (PatT) * Reddito cittadinanza: « Il Governo RESPINGE le proposte di emendamento che Trento e Bolzano CHIEDONO per salvaguardare L’autonomia del welfare locale »

Reddito cittadinanza respinti emendamenti per tutelare autonomia. Il Governo ha respinto le proposte di emendamento che Trento e Bolzano chiedono per

salvaguardare autonomia del sistema di welfare locale.

Ora bisogna sperare che alla Camera si possa ottenere qualcosa grazie al lavoro di Svp e Patt.

Ma c’è un problema ancora più grave: anche se passano gli emendamenti Fugatti ha già’ dichiarato che in Trentino ci sarà sistema nazionale e semmai in aggiunta il nostro sistema. A Bolzano invece manterranno il sistema provinciale salvaguardando così il valore della autonomia.

Due modi diversi di intendere autonomia. Quello di Fugatti pericoloso perché non solo mette in discussione il sistema attuale e introduce un reddito di cittadinanza che non funzionerà’ ma sopratutto dimostra che non si vogliono esercitare le competenze della nostra autonomia.

Non esercitare le competenze è il primo passo per perderle. Faccio altro appello a Fugatti: fai come Bolzano!

Ugo Rossi

Consigliere Patt