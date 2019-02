ROSSI (patt) * Presidio fisso piazza Dante: « Fugatti deve approfondire, MA sospende – Fanno come con la TAV »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Presidio fisso in piazza Dante. Fugatti deve approfondire! E sospende! Fanno come con la Tav!

Solo per ricordare che l’idea di un presidio fisso in piazza Dante era stata da me avanzata in sede di comitato ordine e sicurezza e in tale sede poi condivisa da autorità preposte.

Non si trattava solo di avere una struttura ma di concentrare lì dentro un punto di osservazione di telecamere eventualmente anche da potenziare e di permettere un lavoro coordinato fra forze ordine e vigili urbani. E di poter far svolgere loro turni di lavoro in modo continuativo.

Poi in coerenza con le parole abbiamo fatto seguire i fatti cioè il finanziamento a favore del comune da parte della provincia . Sorvolo sui tempi biblici del comune ma sembrava che ora fossimo arrivati in fondo.

Ora vediamo invece che in perfetta coerenza con lo stile lega cioè dopo tante parole non seguono i fatti e si sospende il finanziamento. Il comunicato di Fugatti con le motivazioni è un capolavoro di politichese. Unica cosa che si capisce che devono approfondire!

Forse per analogia con quanto fanno con la Tav! Allora sospendono.

Così come ogni cosa decisa nella precedente legislatura.

Incomprensibile. O forse perfettamente comprensibile: importante marcare differenze. La sostanza non interessa.

Ugo Rossi

Consigliere Patt