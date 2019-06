ROSSI (PATT) * ORSO M49: « SITUAZIONE NON PIÙ SOSTENIBILE, RIUNITO A TRENTO IL COMITATO PER L’ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA »

Situazione non più sostenibile, riunito a trento il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Orso M49. Domande senza risposta. Perché il presidente Fugatti non procede direttamente a emanare ordinanza per la cattura dell’esemplare m49, così come del resto aveva sempre chiesto quando non era presidente e come il piano di gestione dell’ordine le norme statutarie gli consentono quando si tratta di problema di sicurezza? Perché attende il via libera del ministero?

Allego interrogazione a tale proposito.