ROSSI (PATT) – INTERROGAZIONE * GRANDI CARNIVORI: « LA STORIA DEL LUPO, FUGATTI CHIARISCA SE QUANTO RIPORTATO SUL SITO PAT SIA UNA “FAVOLA” O UNA “BARZELLETTA” »

se ritenga che quanto riportato in detto sito sia quindi privo di ogni valenza scientifica e tecnica e se, in caso affermativo, non ritenga di dover provvedere alla rimozione di tale informazioni ;

se sia ancora dell’opinione che i dirigenti/funzionari preposti al settore e citati nel suo intevento abbiano, come dichiarato, una “impostazione ideologica” e quindi se a suo giudizio si siano per questo resi protagonisti di una diffusione di informazioni sul lupo priva di fondamento e anzi volta a propagandare “barzellette” o “storielle” o “favole” circa la diffusione e presenza del lupo in Trentino;

se, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, non ritenga di dover assumere provvedimenti volti a verificare se i dirigenti/funzionari preposti al settore siano o meno animati da “impostazioni ideologiche” o viceversa siano invece rispettosi della verità scentifica e rigorosi nell’osservare i principi di correttezza e imparzialità cui si attengono i pubblici funzionari;

se non ritiene, alla luce del ruolo oggi rivestito di Presidente della Provincia autonoma di Trento, di dover rettificare o meglio precisare quelle dichiarazioni fatte in veste di consigliere provinciale, anche al fine di meglio tutelare l’immagine dell’istituzione che rappresenta, sgombrando così il campo da ogni equivoco o retropensiero circa la correttezza e imparzialità dell’operato dei dirigenti/funzionari preposti al settore e, in conseguenza della stessa Provincia autonoma di Trento.