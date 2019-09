ROSSI (PATT) * DICHIARAZIONI FUGATTI – RICHIEDENTI ASILO E WELFARE: « È TRISTE SOTTO IL PROFILO ISTITUZIONALE CHE CHI RAPPRESENTA IL TRENTINO SCENDA A QUESTO LIVELLO »

Non importa se la signora esiste o meno. Non importa dove e come i profughi facessero volontariato. Ciò che importa è che uno che fa il Presidente del Trentino dica una cosa del genere per quattro applausi e per compiacere il suo capo.

Non riesco a trovare altre parole adeguate al caso se non la parola tristezza.

È triste sotto il profilo istituzionale che chi rappresenta il trentino scenda a questo livello ed è triste sotto il profilo culturale ed umano che si usino questi temi per il consenso.

La speranza è che chi ha ruoli di responsabilità rifletta e che tutti si rendano conto di quanto poco lontano si va in questo modo.

*

Ugo Rossi