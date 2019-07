ROSSI (patt) * autonomia: « Le Scelte del governo romano sono un male per IL TRENTINO, Ora lo sostiene anche il locale governo del “cambiamento” »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Autonomia in pericolo! Scelte del governo romano sono un male per la nostra autonomia! Ora lo sostiene anche il governo del “cambiamento” trentino.

A pagina 40 del DEFp Documento Economia e Finanza provinciale lo scrivono anche e molto chiaro: “la scelta governativa di ridurre alcune imposte, se dovesse tradursi in una riduzione della pressione fiscale, produrrebbe conseguenze inevitabili per l compartecipazioni ai gettiti tributari di cui gode l’Autonomia.”

Non è finita qui leggete :”Effetti negativi rilevanti per la finanza provinciale potrebbero derivare in particolare dalla introduzione della flat tax per il ceto medio e dalla trasformazione del bonus di 80 euro in agevoIazione fiscale.”

In sostanza scrivono chiaro che flat tax e trasformazione bonus Renzi sono un danno per la nostra autonomia.

I conti sono presto fatti: più di 200 milioni di euro in meno di entrate e quindi di risorse per far funzionare i servizi ( e il debito statale che aumenterà poi ci penalizza due volte).

Avevo avuto già modo di segnalare la cosa tempo fa ( dopo aver sentito dichiarazioni dei ministri e letto il Def)lo faccio ora ad una prima lettura del Def provinciale e non smetterò’ di farlo ad ogni occasione perché la nostra autonomia corre un pericolo mortale.

Il pericolo che ci lascino si tutte le competenze ma che ci prosciughino le entrate e quindi le risorse per esercitarle!

Serve una presa di coscienza è una mobilitazione trasversale!

Ugo Rossi