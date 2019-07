ROSSI E DALLAPICCOLA (PATT) * DATI TURISMO: « mentre Dalzoccchio in aula elenca i disastri del precedente governo PAT Failoni esce con un comunicato a commento positivO dei dati 2018/2019 »

Proprio mentre la consigliera Dalzoccchio in aula elenca i disastri del precedente governo provinciale l’assessore Failoni esce con un comunicato a commento dei dati della stagione invernale 2018/2019 dicendo che i dati sono molto positivi (secondI solo al record della stagione precedente) e che questo significa che “stiamo lavorando bene”.

Non commento ora se davvero stiano lavorando bene o meno (lo vedremo più avanti), ma intestarsi i risultati positivi della passata stagione invernale rispetto alla quale l’attuale governo non ha fatto in tempo a fare alcuna scelta è davvero singolare!

Buon lavoro assessore Failoni e un augurio di saper mantenere questi successi.

*

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola