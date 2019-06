ROSSI – DEMAGRI – DALLAPICCOLA (PATT) * INTERVENTO KASWALDER USA: « BASITI e sconcertati PER le SUE dichiarazioni, Interrogarsi sull’adeguatezza della persona rispetto al ruolo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Apprendiamo basiti e sconcertati le dichiarazioni del presidente Kaswalder nei confronti degli Stati Uniti.

Non crediamo fosse presente alla serata a titolo personale ma come pPesidente del Consiglio. In ogni caso vogliamo dire dire subitoe chiaro che ci dissociamo totalmente e che non mi ci sentiamo affatto rappresentati da un presidente che dice certe cose. Oltretutto a grave danno della nobile causa a cui era dedicata la serata.

Non crediamo si possa dire come forse verrebbe spontaneo che sia stato il caldo e che abbia bisogno di un po’ di riposo.

Forse serve invece interrogarsi sulla adeguatezza della persona rispetto al ruolo.

E lasci stare i tirolesi, anzi chieda ai tanti tirolesi trentini emigrati in America cosa ne pensano e forse cambierà opinione.

*

Ugo Rossi

Paola Demagri

Michele Dallapiccola