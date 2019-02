Romano (Altra Trento a sinistra): nuovo Gruppo consiliare #InMovimento: « essere moderati non vuol dire privarsi del coraggio di schierarsi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La recente formazione del nuovo Gruppo consiliare #InMovimento oltre a indebolire la giunta Andreatta, impone alcune semplici riflessioni. Alcuni consiglieri di maggioranza costituiscono un nuovo gruppo uscendo dalla maggioranza, ma dichiarando di non voler sfiduciare la Giunta.

Mi verrebbe da chiedere, forse ingenuamente, cioè? Che vuol dire? Come possiamo non farci cogliere dal sospetto di mancanza della volontà di assumere una posizione, di dichiarare, forse prima a se stessi, da che parte si sta?

Viviamo una fase storica molto importante, oserei dire tragicamente importante, che ci impone il coraggio della scelta, che ci impone di schierarci senza alcuna ambiguità, di dichiarare da che parte stare.

Le vicende politiche che viviamo nel nostro paese, ancor più marcatamente nella nostra provincia, che stanno modificando rapidamente il fenotipo della nostra società, non permettono il galleggiamento pilatesco nelle anonime terre di mezzo.

Esistono da sempre nella nostra Italia, che qualcuno vuole forzare verso un bipolarismo per noi storicamente innaturale, forze politiche moderate ed è chiaro che i consiglieri che hanno dato vita al nuovo gruppo consiliare appartengano a questo mondo.

Ma essere moderati non vuol dire privarsi del coraggio di schierarsi.

La non chiaramente definita collocazione in aula del nuovo gruppo rende importante, a parer mio, una verifica di maggioranza immediata senza dover necessariamente aspettare luglio, mese in cui il sindaco Andreatta dovrà sostenere l’esame dell’assestamento di bilancio.

*

Antonia Romano

Altra Trento a sinistra