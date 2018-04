ROMALLO RUNNING * CAMPIONATO VALLI DEL NOCE: TRECENTO I RUNNER SULLE STRADE DELLA VAL DI NON PER LA TERZA PROVA

Ad una sola settimana dalla gara di Tret, il Campionato Valli del Noce domenica scorsa ha riportato i runner sulle strade della Val di Non, per la terza prova. Questa volta è toccato al Romallo Running, insieme ad altre associazioni locali, al Comune e alla Pro Loco, organizzare la tappa, che ha avuto come teatro lo stesso borgo a due passi da Cles, nel quale si sono dati appuntamento anche stavolta ben 350 corridori, una cifra in linea con quelle fissate dalle prime due prove.

La società sportiva dilettantistica Romallo Running, vale la pena ricordarlo, è nata all’inizio di quest’anno grazie alla passione per la corsa di un gruppo di amici, guidati da Pierangelo Lorenzoni, figura storica e cofondatore dello stesso Campionato Valligiano, e si è andata ad aggiungere alle tante già esistenti in Valle, a dimostrazione della grandissima passione per la corsa che esiste in questa zona del Trentino.

Una giornata di sole ha fatto da cornice ideale alle performance degli atleti, che si sono sfidati all’insegna del puro divertimento, come è nelle corde del Campionato. Nella categoria Pulcini successi per Lorenzo Gennara (Baitona) e Mary Zucal (Fondisti), fra i Cuccioli per Nicolas Odorizzi (Mollaro) e Sofia Filippo (Baitona), fra gli Esordienti Samuele Chini (Mollaro) e Nicol Cattani (Baitona), fra i Ragazzi Pietro Gasperetti (Fondisti) e Michela Pallaver (Romallo), fra i Cadetti Cristina Mosconi (Baitona) e Nancy Giglio (Fondisti), fra gli Allievi Michele Borzaga (Fondisti) e Giulia Nardon (Valle di Cembra), fra gli Junior Nicola Bisoffi (Vivinsport), fra i Senior Damiano Zambotti (Baitona) e Viviana Zani (Fondisti), fra gli Amatori A Marcello Moreschini (Baitona) e Loretta Bettin (Baitona), fra gli Amatori B Riccardo Baggia (Baitona) e Mirella Bergamo (Baitona), fra i Veterani Franco Torresani (Fondisti) e Lucia Maurina (Baitona), fra i Pionieri Gianpaolo Franchi (Fondisti) e Flora Zeni (Baitona). Ad imporsi fra le società è stata l’Usam Baitona, che conduce anche la classifica generale.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 5 maggio a Sporminore.