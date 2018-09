RIVEDI – REPLY * RAI 1: ‘ ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA ‘ : LA CAPPELLA SISTINA ED I SUOI SEGRETI – PUNTATA IN ONDA IL 29/9/2018 (LINK VIDEO)

Clicca QUI per rivedere la puntata.

Le meraviglie della Cappella Sistina e i segreti di Michelangelo: questo laffascinante viaggio che Alberto Angela ci propone in Ulisse, il piacere della scoperta.

Sono passati 450 anni dalla morte di Michelangelo e 500 da quando la volta della Sistina è stata completata. Alberto Angela dalla splendida Cappella Sistina ripercorre la vita e lopera del grande artista: possiamo ammirare alcuni dei suoi capolavori e andare alla scoperta di alcuni segreti.

Quasi 20 mila persone entrano ogni giorno nella Cappella Sistina e rimangono ammaliati dal genio di Michelangelo. Vediamo come oggi si realizza un affresco. È ancora la stessa tecnica usata da Michelangelo 500 anni fa.

Andiamo a scoprire la singolare figura di Giulio II e le trasformazioni di Roma negli anni del suo papato.

Alberto Angela dalla splendida Basilica di San Pietro in Vincoli in Roma ci racconta lincredibile storia della nascita del statua del Mosè che impegnò Michelangelo per ben 37 anni.

Michelangelo era famoso come scultore: aveva già realizzato la Pietà e il David. Come mai proprio uno scultore viene scelto per un ciclo di affreschi così imponente?