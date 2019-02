RIVEDI – REPLAY – REPLICA * “ORA O MAI PIÙ ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 16 / 02 / 2019 LO SHOW MUSICALE DOVE AMADEUS OFFRE AD OTTO CANTANTI UNA SECONDA CHANCE » (LINK VIDEO)

Ora o mai più. Puntata del 16-02- 2019. Un colpo di scena? No, un colpo di telefono. Tanto è bastato al pubblico da casa per portare ben tre concorrenti, ex aequo, in testa al podio della terza puntata di “Ora o mai più”, lo show musicale di Rai1 in cui Amadeus offre ad otto cantanti dal successo smarrito una seconda chance di tornare sotto i riflettori.

Così, alla vigilia del quarto appuntamento, Jessica Morlacchi affiancata da Red Canzian, Silvia Salemi seguita da Marcella Bella e Paolo Vallesi guidato da Ornella Vanoni, sentono già la vittoria a portata di mano. Ma, come nella scorsa puntata, il televoto può cambiare la classifica anche all’ultimo istante e quindi non tutto è perduto per Barbara Cola, Annalisa Minetti, Donatella Milani, Davide De Marinis e Michele Pecora.

Preparati dai rispettivi Maestri (Orietta Berti, Toto Cutugno, Donatella Rettore, I Ricchi e Poveri e Fausto Leali), gli sfidanti tenteranno ogni acrobazia vocale per aggiudicarsi il favore del pubblico a casa, puntando anche sul momento clou della serata: l’esibizione con i Big della musica italiana. Sabato 16 Febbraio, negli studi Mecenate di Milano, è infatti atteso l’arrivo di due grandi Guest Star: Gigi D’Alessio e Patty Pravo. Ognuno di loro duetterà con quattro degli artisti in gara, in un vortice di emozioni e hit indimenticabili.

