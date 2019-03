RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 131 NELLA PUNTATA DEL’11 MARZO 2019 ELENA DECIDE DI TORNARE IN SICILIA CON LA MADRE E ORGANIZZA UNA CENA DI COMMIATO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 131. Elena decide di tornare in Sicilia con la madre e organizza una cena di commiato. Nel frattempo Oscar, sospettando che Clelia voglia fuggire da Milano, insinua in Silvia il dubbio che Luciano intenda seguire la capo commessa. Andreina, intanto, confida a Luca che non è facile gestire la situazione a Villa Guarnieri e Ludovica cerca di capire se le intenzioni della Mandelli con Umberto sono serie mentre Tina, Gabriella, Roberta, Nicoletta e Marta hanno trovato il regalo perfetto da consegnare alla giovane Montemurro nella serata di addio.

