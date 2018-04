RIVEDI – REPLAY LINEA BLU * RAI 1: DONATELLA BIANCHI VA ALLA SCOPERTA DI BAIA – UNA FRAZIONE DI BACOLI NEL COMUNE DI NAPOLI- (LINK VIDEO)

Donatella Bianchi va alla scoperta di Baia e della sua storia, per un nuovo appuntamento di Linea Blu. Baia (l’antica Baiae), è una frazione di Bacoli, comune di Napoli e parte dei Campi Flegrei. Fin dall’antichità la zona fu considerata dagli aristocratici romani uno dei luoghi di villeggiatura più alla moda. La località era famosa, oltre che per la bellezza dei luoghi, per le sue calde acque termali.

Qui sorsero porti e ville patrizie di cui ancora oggi restano numerose vestigia. Tuttavia molta parte del complesso archeologico rimane sotto il livello del mare, sprofondato a causa dei fenomeni bradisismici che interessano tutta l’area di Pozzuoli. Completamente sommerso dalle acque è il ninfeo dell’imperatore Claudio, così come gli straordinari mosaici policromi, mentre molte opere scultorie sono state trasferite nel castello Aragonese, anche sede del museo dei Campi Flegrei.

L’architetto Filomena Lucci ha realizzato tutti i rilievi dell’area archeologica completamente sommersa, primo restauro al mondo avvenuto interamente sott’acqua. Il fotografo Stefano Benazzo farà da guida alla scoperta dei relitti sommersi. E ancora con Fabio Gallo, inviato di Linea Blu, a pesca di ricci nel brindisino.

