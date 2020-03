RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * SPIAGGIA DEGLI OLIVI: « SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETà PROPRIETARIA DELL’IMMOBILE DELLA DURATA DI 6 ANNI »

L’arrivo della primavera porta una ventata di novità sulle rive del Benaco: Riva del Garda Fierecongressi Spa, ente gestore del polo fieristico e congressuale del Trentino, riaccende le luci della Spiaggia degli Olivi e dà il via al progetto di rilancio di uno dei compendi più belli del Garda. La Società ha sottoscritto in data odierna il contratto di locazione della durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6, con Lido di Riva del Garda immobiliare Spa., società proprietaria dell’immobile.

La nuova sfida di Riva del Garda Fierecongressi si articola all’interno della cornice dell’edificio progettato dall’architetto Giancarlo Maroni e inaugurato nel 1934 alla presenza di Gabriele D’Annunzio che gli conferì l’incarico di occuparsi di alcuni arredi del Vittoriale, la ex Villa Canali oggi denominata “Piccolo Vittoriale”.

Nel progetto che la Società svilupperà e realizzerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di concludere i lavori entro la primavera, la Spiaggia degli Olivi sarà chiamata a ospitare un’ampia varietà di eventi, quali meeting, workshop, conferenze, show case, photo shooting, feste private e matrimoni, stimando una capienza di 150 persone all’interno per cene di gala e un massimo di 250 persone per eventi a buffet, oltre alla disponibilità degli spazi esterni che durante la bella stagione consentiranno di accogliere circa 600 persone.

“La nostra offerta si amplia con un nuovo spazio vicino al Centro Congressi intriso di storia e dotato di particolare appeal – ha commentato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini durante l’ufficializzazione dell’accordo – Una sfida che cogliamo con entusiasmo, per un investimento in linea con gli obiettivi strategici della Società orientati all’individuazione di nuovi spazi in cui sviluppare un’offerta complementare a quella di Centro Congressi e Quartiere Fieristico. In quest’ottica, la Spiaggia degli Olivi, grazie alla sua peculiare versatilità, potrà fungere da punto di appoggio per gli appuntamenti organizzati al Centro Congressi, essere sede esclusiva per eventi di respiro nazionale e internazionale, ma anche un‘eccellente proposta per il settore wedding”.

Soddisfazione espressa per la nuova gestione da parte del Presidente di Lido di Riva del Garda immobiliare Spa Giacomo Bernardi: “Da molto tempo la Spiaggia degli Olivi attende di essere rinnovata, reduce da un valzer di gestioni che l’hanno attraversata negli ultimi anni. Sicuramente una realtà come Riva del Garda Fierecongressi, perfettamente inserita nel contesto e specializzata nel settore degli eventi, può essere la deputata ideale per far rinascere la struttura trasformandola nuovamente in scenario privilegiato di grandi appuntamenti e fermento culturale”.

Nel progetto della nuova Spiaggia degli Olivi, particolare attenzione sarà riservata alla collaborazione con le associazioni locali, per mettere in campo speciali iniziative culturali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e fare vivere la location durante tutto l’arco dell’anno.

A sottolineare l’importanza per la comunità di far rivivere un luogo simbolo del territorio, il Sindaco di Riva del Garda Adalberto Mosaner: “La Spiaggia degli Olivi rappresenta un edificio prezioso dal punto di vista architettonico nonché per la storia sociale, turistica e culturale di Riva del Garda. In un momento difficile in cui anche il nostro territorio, la filiera turistica e non solo, si trova ad affrontare una situazione tumultuosa, questo connubio rappresenta un segnale positivo di ripartenza che potrà portare un valore aggiunto alla città. Ringrazio le due società, i rispettivi presidenti e i consigli di amministrazione della Lido spa e di Riva del Garda Fierecongressi spa, per aver raggiunto questa intesa volta alla riapertura di un’importante luogo della nostra comunità”.