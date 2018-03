RIFORMA DELLO STATUTO PAT * SEDUTA CONSULTA: LUNEDÌ 12 MARZO CINQUE I TEMI CHE ANDRANNO A COMPORRE IL DOCUMENTO CONCLUSIVO

La prossima seduta della Consulta per la Riforma dello Statuto è lunedì 12 marzo alle 14.00, presso la Sala del Consiglio delle autonomie locali a Trento, in via Torre Verde 23.

All’ordine del giorno la discussione di 5 ambiti tematici che andranno a comporre il documento conclusivo: I. Perché un’autonomia speciale? I fondamenti dell’autonomia speciale; VII. Autonomia e integrazione. Ambiti e competenze di autonomia; VIII. Garanzie finanziarie e responsabilità. Risorse e vincoli finanziari; IX. Autonomia e integrazione. Partecipazione alle decisioni dello Stato e dell’Unione europea; X. L’evoluzione della specialità. Norme di attuazione, garanzie e modifiche dello Statuto. Altri punti all’ordine del giorno riguardano: la relazione sulla partecipazione e l’esame complessivo del documento conclusivo.

La seduta è pubblica, si può seguire in streaming.