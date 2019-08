RETEQUATTRO * STASERA ITALIA ESTATE – SPECIALE PONTE MORANDI”: « TRA GLI OSPITI GIOVANNI TOTI, DANIELA SANTANCHè, GIAMPIERO MUGHINI E STEFANO FELTRI »

Domani, mercoledì 14 agosto, alle ore 20.30, su Retequattro, appuntamento con “Stasera Italia Estate – Speciale ponte Morandi”, dedicato al ricordo del crollo del ponte di Genova, dove lo scorso 14 agosto persero la vita 43 persone.

Per le commemorazioni della tragedia per il crollo del ponte Morandi si ritroveranno a Genova tutti i protagonisti della crisi di governo. Stasera Italia racconterà questi momenti di dolore, ma anche critici per il futuro del nostro paese.

Tra le pagine di questo speciale condotto da Veronica Gentili, le immagini del crollo con video inediti di quel drammatico giorno e quelle della giornata di commemorazione; un’intervista al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, responsabile dei lavori per la costruzione del nuovo ponte; le testimonianze di chi miracolosamente si è salvato e di chi ha perso una persona cara o ha dovuto abbandonare la sua casa.

Tra gli ospiti della serata: Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) e i giornalisti Giampiero Mughini, Giuseppe Falchi e Stefano Feltri.