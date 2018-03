RETEQUATTRO *A QUARANT’ANNI DAL RAPIMENTO DI ALDO MORO LA RETE RICORDA I 55 GIORNI PIÙ DIFFICILI DELLA RECENTE STORIA ITALIANA

Retequattro ricorda i 55 giorni più difficili della recente storia italiana, quelli del sequestro di Aldo Moro. La rete diretta da Sebastiano Lombardi torna a quel periodo drammatico della storia del Paese con alcuni appuntamenti speciali.

· Venerdì 16 marzo, il generale Mario Mori – allora Comandante della Sezione Anticrimine del Reparto Operativo di Roma, in prima linea nella lotta contro il terrorismo – è ospite di “Quarto Grado”.

A seguire, il racconto di quella stagione è al centro del “Generale Mori. Un’Italia a testa alta”. Prodotto da Index Production, il docufilm è scritto dal Colonnello Giuseppe De Donno e diretto da Ambrogio Crespi.

· Domenica 18 marzo, in seconda serata, viene riproposta la miniserie “Aldo Moro – Il presidente”. Prodotta da Taodue, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli, la fiction vede protagonista Michele Placido, con Marco Foschi, Libero De Rienzo, Donatella Finocchiaro, Valentina Carnelutti, Giulia Michelini, Massimo De Rossi, Diego Verdegiglio, Gigi Angelillo, Ninni Bruschetta e Gaia Zoppi.

Quarant’anni fa, poco dopo le 9 del mattino del 16 marzo 1978, in via Mario Fani, nel cuore di Roma, viene rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Nell’agguato, rivendicato dalle Brigate Rosse, perdono la vita le cinque guardie del corpo: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi.

Nei palazzi del potere, ma anche nelle strade di tutta Italia, profonda l’angoscia e altissima la tensione.

Angoscia e tensione che si sciolgono alle ore 13.00 del 9 maggio, quando il cadavere dello statista viene ritrovato in un’auto in Via Caetani.

Restano tuttora, invece, le ombre sul feroce atto e le sue propaggini.