RETE 4 * “QUARTO GRADO”: « IL DRAMMA DELLA MORTE DEL PICCOLO LEONARDO E IL RITORNO IN ITALIA DI AMANDA KNOX, VENERDÌ 14 GIUGNO »

Venerdì 14 giugno, in prima serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma apre con la vicenda di Leonardo, il bambino di Novara di soli 20 mesi, morto a causa delle sevizie subite. Per l’omicidio sono stati fermati la madre, Gaia Russo (ai domiciliari perché incinta) e il compagno, Nicholas Musi. Nella giornata di domani, per il 23enne, è previsto un nuovo interrogatorio. Intanto sono emersi suoi sms inquietanti alla compagna: «Se non torni presto lo ammazzo!».

L’approfondimento a cura di Siria Magri si occupa anche del ritorno in Italia, dopo otto anni dalla scarcerazione (ottobre 2011), di Amanda Knox che sabato sarà ospite del “Festival della Giustizia penale” che si terrà a Modena.

La giovane americana era stata arrestata il 6 novembre del 2007, insieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito, con l’accusa di avere partecipato all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

I due sono stati condannati in primo grado, salvo poi essere assolti in appello e scarcerati dopo quasi quattro anni in cella. Sentenza annullata dalla Cassazione, con il nuovo processo di secondo grado, a Firenze, che portò ad un’altra condanna. Niente carcere, però, perché la Knox, nel frattempo, era tornata a Seattle e il 27 marzo del 2015 la Suprema Corte mise la parola fine alla vicenda giudiziaria, decidendo l’assoluzione definitiva per i due giovani per non avere commesso il fatto.