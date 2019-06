RETE 4 * “QUARTA REPUBBLICA”: « LUNEDÌ L’INTERVISTA A MATTEO SALVINI E LE DICHIARAZIONI ESCLUSIVE DI ALESSANDRO DI BATTISTA E ROMANO PRODI »

Domani, lunedì 1 luglio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro che, in apertura, intervisterà il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sui temi di politica e attualità.

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi sul caso della nave Sea Watch 3 e l’arresto del capitano Carola Rackete, che ora rischia una pena dai tre ai dieci anni, il braccio di ferro tra l’Italia e l’Europa sia sull’immigrazione che sui conti pubblici e un focus sulla flat tax.

Nel corso della trasmissione, un’intervista esclusiva all’ex presidente del Consiglio Romano Prodi sulla situazione del nostro Paese e le dichiarazioni inedite di Alessandro Di Battista sugli equilibri interni al Movimento 5 stelle.

Infine, con servizi e testimonianze, si parlerà dello scandalo degli affidi pilotati a Reggio Emilia: nel mirino degli investigatori sono finiti politici locali e assistenti sociali.

In studio interverrà il ministro della Famiglia Luciano Fontana (Lega).

Sul tema dell’immigrazione, invece, un reportage mostrerà i metodi coercitivi usati dalla Germania per rimandare in Italia i migranti.