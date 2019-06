RETE 4 * “QUARTA REPUBBLICA”: « LUNEDÌ 3 GIUGNO L’INTERVISTA ESCLUSIVA AD ARMANDO SIRI E LA TESTIMONIANZA DEL PM LUCA PALAMARA »

Domani, lunedì 3 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata, l’intervista esclusiva al senatore della Lega Armando Siri. Il braccio destro di Matteo Salvini tornerà a parlare, dopo che il premier Giuseppe Conte gli ha ritirato le deleghe da sottosegretario ai Trasporti, in seguito alle polemiche per l’iscrizione nel registro degli indagati per corruzione.

E ancora, un’intervista al Pm romano Luca Palamara, autosospeso dall’Associazione nazionale magistrati, dopo che i colleghi di Perugia hanno aperto un fascicolo di indagine a suo carico per corruzione.

Infine, ampio spazio alla protesta dei generali, in occasione della parata del 2 Giugno, nei confronti del ministro della Difesa Elisabetta Trenta.