RETE 4 *  ” QUARTA REPUBBLICA “: « LUNEDÌ 27 GENNAIO IL COMMENTO POST LE ELEZIONI REGIONALI, INTERVENTI DI GIORGIA MELONI, MATTEO SALVINI E ANTONIO TAJANI »

Il nuovo appuntamento di “Quarta Repubblica”, in onda domani, lunedì 27 gennaio, ore 21.30 su Retequattro, sarà interamente dedicato all’analisi dei risultati del voto in Emilia-Romagna e in Calabria.

Nel corso della serata è previsto l’intervento della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, del segretario della Lega Matteo Salvini e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Durante il talk-show, condotto da Nicola Porro, interviste a vincitori e sconfitti, analisi sulle eventuali ripercussioni nel governo giallorosso tra collegamenti in diretta con gli inviati nelle due regioni e il commento – tra gli altri – di Maurizio Costanzo e di Massimo Cacciari, oltre ai dati e alle proiezioni elaborate dall’Istituto Tecnè, in esclusiva per la trasmissione.

Nel corso della serata interverranno anche, il politologo Luca Ricolfi e i giornalisti Alessandro Sallusti, Marcello Sorgi, Goffredo Buccini, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Riccardo Barenghi, Luca Telese e Daniele Capezzone.