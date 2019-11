RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ”: « LUNEDì 25 NOVEMBRE NICOLA PORRO INTERVISTERà MATTEO RENZI »

Domani, ‪lunedì 25 novembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia, condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata, l’intervista al leader e fondatore di “Italia Viva” Matteo Renzi (registrazione alle ore 19.00) con cui si discuterà delle questioni che stanno mettendo a dura prova l’esecutivo Conte bis: dall’ex Ilva di Taranto all’Alitalia, dai danni del maltempo ai drammi dell’immigrazione, dagli emendamenti alla manovra alle tensioni tra gli alleati del Governo giallorosso.

Con servizi, testimonianze e dibattiti in studio, sarà analizzato il fenomeno delle “Sardine”, il movimento di protesta anti Salvini che sta cercando di porsi come argine al centrodestra nelle prossime elezioni regionali in programma a gennaio in Emilia-Romagna.

Una pagina di approfondimento verrà dedicata anche alle difficoltà che sta vivendo il Movimento 5 Stelle e al recente incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio, avvenuto a Roma dove attraverso una nota congiunta entrambi annunciano che è in atto un “nuovo corso governativo del M5S”.

Infine, si tornerà sull’economia con servizi sulle pensioni e sulle richieste degli anziani, sul reddito di cittadinanza e l’avviamento al lavoro, e sull’emendamento che – se approvato – permetterà ai Comuni di pignorare il conto corrente di quanti non pagano i tributi locali.

Tra gli ospiti della serata: l’europarlamentare Dino Giarrusso (M5S), il senatore Matteo Richetti (Azione), il presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini e i giornalisti Luisella Costamagna, Pietrangelo Buttafuoco, Goffredo Buccini (Corriere della Sera) e Stefano Cappellini (La Repubblica).