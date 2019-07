rete 4 * “QUARTA REPUBBLICA”: « LE PROMESSE DI MATTEO SALVINI PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Nel corso della puntata di “Quarta Repubblica”, in onda ieri sera alle ore 21.25 su Retequattro, il vicepremier e ministro del Lavoro Matteo Salvini ha “firmato”, simbolicamente, un impegno per ridurre la pressione fiscale del 15% per le famiglie del ceto medio entro il prossimo anno.

Il vicepremier, sul tavolo digitale, ha siglato con il suo nome anche un’altra “firma” spiegando che: «Dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori con partite Iva, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti che fatturano fino a centomila euro, l’aliquota sarà del 20% secca».