RETE 4 * “QUARTA REPUBBLICA”: « LE INTERVISTE A LUIGI BERSANI E CARLO CALENDA, LA BUFERA SULLA MAGISTRATURA, I BALLOTTAGGI COMUNALI E LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA »

Domani, lunedì 10 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro che intervisterà gli ex ministri dello Sviluppo Economico Luigi Bersani e Carlo Calenda.

Tra i temi della puntata, la bufera che ha investito la magistratura dopo l’inchiesta sui presunti accordi sottobanco tra togati e politici per spartirsi i voti.

E inoltre, si discuterà sui risultati elettorali dei ballottaggi: sono 136 i Comuni in cui si vota oggi, di cui 15 capoluoghi di Provincia.

Centrale anche la legge sulla legittima difesa, voluta dalla Lega e appena entrata in vigore, alla luce anche dell’ultimo caso di cronaca in cui – è coinvolto e indagato per eccesso colposo di legittima difesa – Marcello (detto Franco) Iachi Bonvin, un tabaccaio di Pavone Canavese – vicino a Ivrea – che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha ucciso un ragazzo moldavo di 24 anni che stava tentando di derubarlo.

Infine l’immigrazione, con un reportage esclusivo dall’isola greca di Lesbo, diventata la meta di migranti partiti dal Congo.