RETE 4 * “QUARTA REPUBBLICA”: « GLI ULTIMI SVILUPPI SUL CASO PALAMARA E UN’INCHIESTA ESCLUSIVA SULLE ONG »

Domani, lunedì 17 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata, lo scandalo Procure che vede coinvolto il Pm Luca Palamara. Attraverso testimonianze e immagini inedite, raccolte dal programma, si cercherà di fare luce sui nuovi sviluppi del caso: dalle intercettazioni tra Palamara e l’ex ministro renziano Luca Lotti, emergono nuove trattative tra politica e magistratura, sia sulle nomine sia sulla richiesta di archiviazione del caso Consip.

E ancora, un’inchiesta sulle Ong mostrerà come queste organizzazioni utilizzino, per le tratte del Mediterraneo, non solo navi ma anche aerei.

Nel corso della puntata, ampio spazio al ritorno di Amanda Knox in Italia, ospite al Festival della Giustizia penale a Modena. Un ritorno che ha diviso l’opinione pubblica: è la prima volta che la giovane americana torna nel nostro Paese, dopo che nel 2011 è stata scarcerata e assolta per l’omicidio di Meredith Kercher.

Tra gli ospiti della puntata: lo scrittore Gianrico Carofiglio, ex magistrato ed ex parlamentare, Gianluigi Nuzzi, giornalista, saggista e conduttore televisivo, il direttore di “Libero” Vittorio Feltri e il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti.