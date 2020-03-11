Emergenza Coronavirus / Covid-19

Dichiarazioni alla stampa del Presidente Conte

 

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	RETE 4 * “ FUORI DAL CORO “ * EMERGENZA CORONAVIRUS: « OSPEDALI AL COLLASSO E SOLDI BUTTATI IN PALAZZI MAI UTILIZZATI » (LINK AL VIDEO DEI SERVIZI)				
EMERGENZA CORONAVIRUS: IERI SERA “FUORI DAL CORO” HA MOSTRATO UNA SERIE DI OSPEDALI ITALIANI INUTILIZZATI


 


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OSPEDALE DELLA PUGLIA_TERLIZZI _ SPESI 13 MILIONI DI EURO


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OSPEDALE DI ROSARNO REGGIO CALABRIA _SPESI 7 MILIARDI DELLE VECCHIE LIRE

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POLICLINICO TOR VERGATA ROMA_7 PIANI DELL’OSPEDALE CHIUSI E NON UTILIZZATI

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