https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/03/Schermata-2020-03-11-alle-12.47.35.png 327 839 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2020-03-11 12:48:532020-03-11 12:49:34rete 4 * “ FUORI DAL CORO “ * EMERGENZA CORONAVIRUS: « ospedali al collasso e soldi buttati in palazzi mai utilizzati » (LINK AL VIDEO DEI SERVIZI)
OSPEDALE DI ROSARNO REGGIO CALABRIA _SPESI 7 MILIARDI DELLE VECCHIE LIRE
POLICLINICO TOR VERGATA ROMA_7 PIANI DELL’OSPEDALE CHIUSI E NON UTILIZZATI
RETE 4 * “ FUORI DAL CORO “ * EMERGENZA CORONAVIRUS: « OSPEDALI AL COLLASSO E SOLDI BUTTATI IN PALAZZI MAI UTILIZZATI » (LINK AL VIDEO DEI SERVIZI)
EMERGENZA CORONAVIRUS: IERI SERA “FUORI DAL CORO” HA MOSTRATO UNA SERIE DI OSPEDALI ITALIANI INUTILIZZATI
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OSPEDALE DELLA PUGLIA_TERLIZZI _ SPESI 13 MILIONI DI EURO
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OSPEDALE DI ROSARNO REGGIO CALABRIA _SPESI 7 MILIARDI DELLE VECCHIE LIRE
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POLICLINICO TOR VERGATA ROMA_7 PIANI DELL’OSPEDALE CHIUSI E NON UTILIZZATI
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