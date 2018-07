RESTART TRENTINO * ‘ VIVERE TERRITORI DI CONFINE ‘: VENERDÌ 20 LUGLIO ORE 18.00 L’EVENTO ALL’IMPACT HUB A TRENTO (IN DIRETTA VIDEO)

L’autonomia, per molti uno strumento di propaganda, per altri un’autentica missione. L’unico strumento a disposizione di chi vuole comprendere il modello politico è il confronto civile con altri territori che hanno interpretato in modo talvolta simile talvolta differente lo stesso valore.

Un valore fondante della nostra regione, un valore non del tutto compreso in termini di opportunità politica, sociale e imprenditoriale.

Per questo in collaborazione con il Partito Autonomista Bellunese (Bard) abbiamo organizzato un importante evento Restat, “Vivere Territori di Confine”.

Accompagneremo il pubblico attraverso tre parti:

– dibattito su aspetti istituzionali (Autonomia e art. 116 della Costituzione);

– comparazione tra modelli politici per valutare l’utilità delle autonomie;

– presentazione di esempi imprenditoriali che grazie all’autonomia sono nati e cresciuti.

Vivere Territori di Confine

Venerdì 20 luglio ore 18,00

Impact Hub, via Sanseverino – Trento

Restat Trentino