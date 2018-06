RCS * FEDERICA PANICUCCI AL SETTIMANALE OGGI: ” MAI LE FOTO DEI MIEI FIGLI SUI SOCIAL “

«Non giudico Chiara Ferragni o altri genitori. Io i miei figli non li mostro sui social: rispetto chi lo fa, ma preferisco non far mai vedere i loro volti nemmeno quando parlo di loro su Instagram. Quando saranno grandi decideranno autonomamente se e come mostrare qualcosa della loro vita ma oggi, che decido io per loro, preferisco mantenere il loro anonimato».

Così dice Federica Panicucci in un’intervista a Oggi, in edicola da domani.

La conduttrice Mediaset si dice «più che soddisfatta della propria carriera»: «ci ho messo impegno, costanza e dedizione senza mai scegliere strade facili o scorciatoie di alcun tipo». Definisce «leggenda» la rivalità con la d’Urso. E sull’amore dice: «Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista».