RAISPORT+HD * TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE: LE EMOZIONI DELLA FINALE 2018 IN DIRETTA DA POLIGNANO A MARE

Il viaggio verso la Finale Mondiale delle World Series di cliff diving, i tuffi dalle grandi altezze, in programma sabato 22 e domenica 23 settembre nello scenario unico di Polignano a Mare (Ba) parte ufficialmente dal Ponte che collega Roma al Vaticano, il più imponente della città e tra i più belli e suggestivi del mondo: regolare e simmetrico, è una delle mete imprescindibili per chi visita la Città Eterna e uno dei simboli dell’Italia intera, monumentale come lo saranno le evoluzioni con cui gli atleti più coraggiosi del mondo stupiranno il pubblico italiano e non solo.

Tra loro, Alessandro De Rose, unico italiano presente in classifica, vincitore l’anno scorso proprio della gara barese e protagonista del video di promozione dell’evento, assieme all’australiana Rhiannan Iffland, due volte campionessa del mondo, che con lui si tuffa nel Tevere, in un’ideale anticipazione della finale.

Chi non potrà assistere dal vivo allo spettacolo di Polignano, con i tuffatori che, unico caso al mondo, per raggiungere la terrazza dalla quale tuffarsi devono attraversare… il salotto di casa del proprietario della terrazza stessa, avrà comunque la possibilità di vivere le stesse emozioni, grazie a Raisport+HD, che trasmetterà la gara in diretta, domenica 23 settembre, a partire dalle 12.30, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e il commento tecnico dell’ex tuffatore dalle grandi altezze Markus Stuppner.

La diretta della gara che assegnerà i due titoli mondiali, maschile e femminile, con ancora quattro atleti in lotta per il primato (il britannico Gary Hunt e lo statunitense Steve LoBue tra gli uomini, la messicana Adriana Jimenez e Rhiannan Iffland tra la donne) sarà disponibile anche in diretta streaming in mobilità su Raiplay (www.raiplay.it)

Raisport HD, inoltre, trasmetterà i momenti salienti di tutte le tappe precedenti della World Series 2018, per rivivere le emozioni che hanno animato la stagione.