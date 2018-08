RAISPORT * TRE GIORNI DI DIRETTE TV PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1, SABATO LE QUALIFICAZIONI SU RAI2 E DOMENICA LA GARA IN DIRETTA SU RAI1

Sabato le qualificazioni su Rai2 e domenica la gara in diretta su Rai1. Tre giorni di dirette a cura di Rai Sport per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 dall’autodromo di Monza: dalle libere del venerdì alla gara della domenica con un lungo pre gara e un post gara per l’analisi della corsa.

In cabina di commento Gianfranco Mazzoni con Emanuele Pirro (ex pilota F1 e 5 volte vincitore di Le Mans) e l’ing. Marco Fainello (Veicolista della scuderia Ferrari negli anni d’oro Schumacher).

Nel Paddock Marco Franzelli avrà al suo fianco l’ex pilota Ferrari Felipe Massa e l’opinionista storico della Gazzetta Pino Allievi per i commenti.

Il segnale internazionale sarà personalizzato con le interviste da parte degli inviati Ettore Giovannelli e Stella Bruno con 4 telecamere. Sandro Iacobini si occuperà del coordinamento giornalistico.

Si comincia venerdì 31 agosto con Pit Lane in onda su Raisport dalle 10.45 alle 12.45 e si prosegue il pomeriggio con le prove libere dalle 14.45 alle 16.45.

Nella mattina di sabato ancora appuntamento con Pit Lane per le 3 prove libere dalle 11.45 alle 13.10 su Rai Sport. Nel pomeriggio del sabato, su Rai2 dalle 14.15 alle 16.20, la diretta delle prove di qualificazione.

Gran Finale su Rai1 domenica con Pole Position dedicato alla gara dalle 14.00 alle 16.45 e poi il post gara Victory Lane dalle 16.45 alle 17.15.