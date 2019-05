RAI 1* “STORIE ITALIANE“ – PUNTATA DEL 31 MAGGIO 2019 * CASO PAMELA PRATI: « FOLLIERO, « LA CASA GRAVE? IL COINVOLGIMENTO DI MINORI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Storie italiane. St 2018/19 Puntata del 31/05/2019. Il programma è interamente dedicato a temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comune affronta ogni giorno. In studio si alterneranno storie e protagonisti che racconteranno in prima persona le loro esperienze, coadiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati della trasmissione. Ospiti in studio, esperti e giornalisti che metteranno a disposizione la loro esperienza per chiarire i temi affrontati nella puntata.

LINK VIDEO