RAINEWS 24 * LE NOZZE DI HARRY E MEGHAN: DOMANI LA DIRETTA DEL MATRIMONIO REALE ANCHE SUL CANALE ALL NEWS

Il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle sarà seguito, in diretta, anche da RaiNews24: domani sabato 19 maggio oltre a collegamenti con inviati e commentatori il canale all news avrà ospite in studio, dalle 12.00 alle 14.30, il giornalista Vittorio Sabbadin, già corrispondente de “La Stampa” da Londra, in passato ricevuto due volte dalla regina Elisabetta II.