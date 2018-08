RAI2 : SERENO VARIABILE ESTATE: PROTAGONISTA DELLA PUNTATA SARÀ IL PROMONTORIO DEL CONERO, CON LE LOCALITÀ DI NUMANA E SIROLO

Il lungo viaggio di “Sereno Variabile Estate” nel pianeta vacanze ci porta nelle Marche, in una delle più rinomate zone turistiche della costa della provincia di Ancona. Protagonista della puntata in onda sabato 11 agosto alle 13.30 su Rai2 sarà il promontorio del Conero, con le località di Numana e Sirolo.

Sbarcato a Sirolo sulla Spiaggia delle due Sorelle, così chiamata per la presenza di due alti scogli, Osvaldo parlerà con turisti e villeggianti. Intervisterà un responsabile del Parco del Conero che illustrerà le tante modalità di visita del territorio, che grazie alla sua rete di sentieri ben si presta a escursioni a piedi e in bici. Osvaldo partirà poi per una gita in barca rallegrata da degustazioni di vini, prodotti e piatti della cucina locale.

Uno chef ci spiegherà la ricetta di un piatto di pasta arricchito dal sapore dei “paccasassi”, erbe spontanee che crescono tra rocce e scogli. Raggiunta Numana Osvaldo intervisterà una simpatica pescatrice e si recherà in una spiaggia attrezzata per poter accogliere persone con disabilità. Dopo una sosta presso la panchina degli innamorati, scopriremo quali sono gli eventi e le proposte turistiche del territorio e parleremo di immersioni subacquee sui fondali della costa, ricchi di fauna marina e di relitti.