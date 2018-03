RAI2 * BOSS IN INCOGNITO: AL VIA LA QUINTA STAGIONE CON LA CONDUZIONE DI GABRIELE CORSI

Nuovi imprenditori sono pronti ad affrontare la sfida di lavorare, sotto mentite spoglie, insieme ai loro dipendenti. Da venerdì 2 marzo, alle 21.20, torna l’appuntamento con “Boss in incognito”, il docu-reality di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Quattro nuove puntate e una puntata speciale ambientata ad Accumoli, paese colpito dal terremoto.

Giunto alla quinta stagione il programma sarà condotto da Gabriele Corsi: il suo compito non sarà solo quello di narrare le gesta dei boss ma anche, e per la prima volta nella storia del programma, di accompagnarli durante la loro avventura sotto copertura.

Protagonista della prima puntata sarà Paolo Luchi del Materassificio Montalese, azienda di Pistoia con una tradizione manifatturiera che si tramanda da più generazioni e oggi conta 240 addetti.

Nella sua avventura in incognito, Luchi incontrerà Patrizia, che lo istruirà sull’arte della vendita; Giuseppe, che lo accompagnerà in un viaggio nel reparto taglio del materassificio; Piera, che gli mostrerà il delicato compito dell’addetto al controllo qualità; Massimiliano, che provvede alle consegne dei materassi e il boss lo aiuterà in questo compito on the road, e infine Dora, del reparto cucitura fasce, dove il boss avrà a che fare con rocchetti e fili, delicatezza e manualità.

Questa prima puntata della nuova edizione andrà in onda eccezionalmente di venerdì, mentre dalla settimana successiva il programma andrà in onda stabilmente il giovedì.

Vista la popolarità del programma, è stato necessario ideare una nuova “copertura” per entrare nelle aziende e depistare i lavoratori, per evitare di associare le telecamere allatrasmissione. Gabriele Corsi è stato quindi presentato come il conduttore di un nuovo programma, “Ricollocati”, che aiuta persone ormai non più giovanissime, che hanno perso il lavoro a causa della crisi, a trovare una nuova occupazione.

Con i boss Gabriele Corsi farà il resoconto di quanto successo durante le ore al lavoro, scambiandosi impressioni ed emozioni, anche sulle persone incontrate. Le emozioni restano, infatti, uno dei punti cardine di questo programma.