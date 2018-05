RAI1 * PASSAGGIO A NORD OVEST: ALBERTO ANGELA SI RECHERÀ ALL’INTERNO DEL TEATRO BOLSHOI

Sabato 26 maggio a Passaggio a nord ovest, su Rai1 alle 15.00, Alberto Angela si recherà all’interno del Teatro Bolshoi. Percorrendo gli spettacolari interni del teatro, le sale delle prove e gli ambienti riccamente decorati, si viaggerà indietro nel tempo e nella storia dei ballerini e dei cantanti che si sono esibiti al Teatro.

In Giordania, un’equipe di archeologi, geologi e ingegneri idraulici cercherà di chiarire alcuni misteri che ancora avvolgono la città di Petra, come l’esistenza di una vasta rete idrica. L’indagine sul passato di Petra porterà a chiarire le possibili cause della sua decadenza. Intanto in California, viene portato a termine un suggestivo esperimento: riprodurre in scala ridotta una facciata in stile nabateo, con gli stessi strumenti e le stesse tecniche disponibili all’epoca. Il risultato sarà sorprendente…

Si esploreranno i misteri e i tesori marini delle Isole Madeleine, un curioso arcipelago incastonato tra cinque province nel Golfo di St- Lawrence, Canada. Circondate da oltre 350 relitti, le isole sono state popolate da sopravvissuti che si stabilirono in queste trappole di sabbia, erigendo case e chiese con legname di recupero.

La Norvegia è uno dei principali produttori mondiali di salmone da allevamento e i livelli di produzione sono sempre più alti, per rispondere alla domanda in crescente e rapido aumento. Oggi, grazie alla maxi logistica, ogni giorno circa 100 tonnellate di salmone lasciano la Norvegia, dirette verso i mercati europei e giapponesi.