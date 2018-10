RAI STORIA * ‘ MI MANDA PICONE ‘: UN FILM DI NANNI LOY, NEL CAST ANCHE ALDO GIUFFRÉ, LEO GULLOTTA E CARLO CROCCOLO

Napoli. Dopo che si è dato fuoco in pieno consiglio comunale in tuta da metalmeccanico perché minacciato di licenziamento, di Picone si sono letteralmente perse le tracce. Dove l’ha portato l’ambulanza che lo ha soccorso? E’ vivo? E’ morto? La moglie Luciella, non sapendo come muoversi, si affida allora per le sue ricerche a Salvatore, un disoccupato che si arrangia come può, fungendo abusivamente da servizio “informazioni” presso un ospedale.

E’ l’avvio di una vera e propria discesa nelle viscere della Napoli post-terremoto, dove tutto alla fine si scoprirà diverso da come appare. “Mi manda Picone”, il film di Nanni Loy in onda domenica 7 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, ha ottenuto 3 David di Donatello: miglior attore (Giancarlo Giannini), migliore attrice (Lina Sastri), miglior produzione (Gianni Minervini).

Nel cast anche Aldo Giuffré, Leo Gullotta, Carlo Croccolo.