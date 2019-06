RAI STORIA * “ITALIA: VIAGGIO NELLA BELLEZZA“: « SULLE TRACCE DEL PATRIMONIO MONDIALE, IL MEDIOEVO DELLE CATTEDRALI »

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, dopo le invasioni barbariche, dopo secoli di carestie, epidemie e povertà, inizia un processo che porterà ad un nuovo sviluppo economico, culturale e demografico. Un processo che ha preso il nome di “rinascita dell’anno mille”. Questa rinascita, che investe l’Europa e l’Italia, prende forma nella costruzione di cattedrali che per ricchezza e bellezza non hanno precedenti: e le cattedrali sono al centro del nuovo appuntamento con il programma di Rai Cultura, scritto da Stefano Di Gioacchino e diretto da Marzia Marzolla, “Italia: viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 3 giugno alle 21.10 su Rai Storia.

Ad Aquileia, dopo la distruzione della città romana, è il vescovo Popone a riportare la città agli antichi splendori con la costruzione della nuova basilica. A Pisa, la giovane repubblica marinara impegna le sue ricchezze per edificare la cattedrale, e successivamente gli altri monumenti della piazza, proprio per mostrare al mondo la grandezza della città. A Modena i cittadini guidano in prima persona lo sviluppo della città, e costruiscono una cattedrale in cui scultura e architettura si fondono come mai prima. A Monreale è invece Guglielmo II, l’ultimo re normanno di Sicilia, a edificare un duomo che racchiude in sé il meglio dell’arte occidentale, araba e bizantina. Quattro capolavori dell’arte religiosa, quattro siti patrimonio mondiale dell’Unesco, quattro simboli della rinascita dell’anno mille spiegati dagli storici dell’arte medioevale Maria Andaloro, Ruggero Longo, Marco Collareta; da Chiara Frugoni, storica del medioevo; e da Elena Silvestri, architetto.