RAI STORIA * ‘ IL GIORNO E LA STORIA ‘: VENERDÌ 28 SETTEMBRE PUNTATA SU MARCELLO MASTROIANNI, ATTORE ITALIANO PER ECCELLENZA

Il 28 settembre 1924 nasce a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, Marcello Mastroianni. Attore italiano per eccellenza, con "La dolce vita" inizia un lungo e fortunato sodalizio artistico con Federico Fellini.

Mastroianni lavora con numerosi registi, da Mario Monicelli a Pietro Germi, da Marco Ferreri a Ettore Scola e ai fratelli Taviani. Negli ultimi anni della sua attività, le occasioni migliori gli provengono dal cinema internazionale: da “Il volo” di Thodoros Anghelopoulos a “Oci ciornie” di Nikita Michalkov, da “Pret-à-porter” di Robert Altman al “Viaggio all’inizio del mondo” di Manoel de Oliveira. Muore a Parigi il 19 dicembre 1996.