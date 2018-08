RAI STORIA * IL GIORNO E LA STORIA: QUARANT’ANNI FA VENIVA ELETTO AL SOGLIO PONTIFICIO IL PATRIARCA DI VENEZIA ALBINO LUCIANI

Quarant’anni fa, il 26 agosto 1978, nel secondo giorno di conclave dopo la morte di papa Paolo VI, viene eletto al soglio pontificio il patriarca di Venezia, Albino Luciani. In omaggio ai suoi predecessori, Giovanni XIII e Paolo VI, assume il nome di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato dura appena trentatré giorni: papa Luciani muore durante la notte del 28 settembre.

Un personaggio – il “papa del sorriso”, come viene ricordato – che segna profondamente la storia della Chiesa e che Rai Cultura ricorda a “Il giorno e la Storia”, in onda domenica 26 agosto a mezzanotte e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

Pochi mesi dopo la morte di Giovanni Paolo I cominciano a circolare, sulla causa del decesso, ipotesi molto diverse da quella ufficiale, riassunte dall’inglese David Yallop, che ipotizza un omicidio a sfondo politico ad opera di alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, in particolare a quella dello Ior, l’istituto per le opere religiose, diretto da Paul Marcinkus.