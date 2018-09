RAI STORIA * ‘ I FIGLI DELLA MEZZANOTTE ‘: UN FILM TRATTO DA SALMAN RUSHDIE CON SATYA BHABHA E SHAHANA GOSWAMI

Pochi minuti dopo la proclamazione dell’indipendenza dell’India dall’impero britannico, un’infermiera dell’ospedale di Bombay, sull’onda dell’entusiasmo per lo storico momento, decide di scambiare di posto a due bambini, appartenenti a due famiglie di opposta estrazione sociale, ambedue nati proprio allo scoccare della mezzanotte del 15 agosto 1947. Uno scambio da cui prende il via il film di Deepa Mehta “I figli della mezzanotte” con Satya Bhabha e Shahana Goswami, in onda domenica 16 settembre alle 21.10 su Rai Storia per “Binario Cinema”.

Il destino dei due neonati si intreccerà con quello di tutti gli altri bambini venuti al mondo nello stesso fatidico momento. Ciascuno di essi difatti è in dotato di uno straordinario e specifico potere. Il film è tratto dall’omonimo bestseller mondiale pubblicato da Salman Rushdie nel 1981.