RAI * SALONE DEL LIBRO: GIOELE DIX UN MATTATORE DEL PALCOSCENICO E IL JAZZISTA DANILO REA PROTAGONISTI SUL PALCO

Un mattatore del palcoscenico come Gioele Dix e il jazzista Danilo Rea nella giornata Rai al Salone del libro di Torino, domenica 13 maggio. Ma non solo. Joele Dix già autore di molti libri, non soltanto comici, arriva alle 12.15 sul Palco Rai per raccontare al pubblico “Dix Libris”, edito da Rai Eri, ovvero la sua storia sentimentale della letteratura.

Una divertente carrellata attraverso i libri della sua vita: dall’ Edipo Re di Sofocle a Calvino, da Carver a Primo Levi a Melville.

Danilo Rea invece, assieme a Marco Videtta, dialogherà alle 18.15 con Andrea Vianello sul “Jazzista imperfetto”, edito da Rai Eri, nel quale racconta la sua “passione”, il jazz. Scoperta fin da ragazzo. Gli esordi, con miti come Chet Baker e Lee Konitz. I grandi incontri, il lavoro fianco a fianco con Pino Daniele, Mina, Claudio Baglioni, Gino Paoli.

L’improvvisazione come stile di vita per condividere col pubblico aneddoti e segreti di una vita e di una carriera.

Numerosi anche gli appuntamenti con le dirette di Radio Rai. Si comincia alle 11.00 con una puntata speciale di “Plot Machine” con gli autori dei Racconti inediti, finalisti del Concorso, pubblicati nel nuovo e-book di Rai Eri “Radio1 Plot Machine”. Condurrà Vito Cioce, ideatore del format, con Marcella Sullo. Ospite lo scrittore Marco Buticchi, il maestro italiano dell’avventura.

Il Racconto Vincitore, scelto dalla Giuria, è “Ne avevo una uguale”, scritto da Lorenzo Banfi, classe 1961, libero imprenditore milanese. L’evento sarà trasmesso poi su Radio1 lunedì 14 maggio alle 23.05. Alle 14.30, invece, appuntamento con Rai Radio3 e le trasmissioni in diretta “L’idealista”, con Vito Cioce e a seguire Fahrenheit, la maratona radiofonica con i musica, intrattenimento e i protagonisti del Salone assieme a Marino Sinibaldi e Loredana Lipperini.