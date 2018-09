RAI RAGAZZI PRESENTA ‘ BABOU ‘ * CONTRO IL BULLISMO CON UN SORRISO

Per un anno scolastico felice, in cui ci sia spazio per tutti, Rai Ragazzi presenta “Babou”, un cortometraggio a cartoni animati, in onda da lunedì 17 settembre, su Rai Yoyo, Rai Gulp e sulle piattaforme Rai Play e RaiPlay Yoyo.

Quando c’è una decisione da prendere, ascolta il tuo cuore senza farti condizionare dal clamore degli altri: è questo il significato di “Babou”, che in meno di due minuti, passando dal bianco e nero al colore, riesce a toccare temi importanti, come appunto il bullismo.

Babou è una bambina come tante, che ha la tendenza a seguire i comportamenti degli altri, ma una mattina, nel cortile della scuola, ha un’illuminazione e capisce che è il momento di fare per prima un passo avanti.

“Babou è un piccolo film sul rientro a scuola, con poche parole e tante emozioni”, sottolinea Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, “Mostra che ciascuno può fare la differenza, che il bullismo si sconfigge con uno sguardo attento verso i compagni, e con un sorriso, senza aver paura di distinguersi dagli altri. Lasciarsi guidare dal cuore richiede a volte coraggio, ma fa essere tutti più felici”.

Il cortometraggio, prodotto dallo studio francese Miam, va in onda in Francia nella programmazione ragazzi di TF1.