Rai Radio1 * ” Un Giorno da Pecora ” * ANDREA SCANZI: « CALABRESI? PEGGIOR DIRETTORE MAI AVUTO, MI ROVINO’ LA VITA PER ANNI »

“Verdelli a Repubblica? Non può far peggio di Mario Calabresi, il peggior direttore che abbia mai avuto. Mi ha rovinato la vita per un bel po’ di anni quando era a ‘La Stampa’”. Il giudizio tranchant è di Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Come mai questo rapporto burrascoso? “Dopo che avevo seguito i primi ‘Vaffa Day’ di Beppe Grillo, Calabresi mi vide in tv, da Santoro, la cosa non gli piacque e disse: sai che c’è, questo diventa un inviato che si occupa di moto. E per due anni feci solo quello per non farmi parlare di politica”.

Ne è sicuro? “Si, ed inoltre mi aveva promesso di essere assunto e poi non l’ha fatto. Umanamente non ho una grande stima per lui, e spero che Repubblica trovino un direttore più bravo. Cioè, tutti…”