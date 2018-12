Rai Radio1 * CROCIFISSO A SCUOLA: ministro bussetti, “NON È OBBLIGATORIO, MA NEMMENO DA DISCRIMINARE, io L’HO MESSO NEL MIO UFFICIO AL MINISTERO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Crocifisso e presepe in tutte le scuole? Io ho detto un’altra cosa: non riesco a capire chi contesta il crocifisso e il presepe”. Così Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Ora, comunque il crocifisso è presente in quasi tutte le aule, anche qui nel mio ufficio, dove non c’era quando sono arrivato: l’ho appeso io”. Nel suo ufficio ha anche fatto il presepe? “Lo stiamo facendo in questi giorni”. Il crocifisso dovrebbe esser obbligatorio in tutte le scuole?

“Non c’è da obbligare assolutamente nulla ma non è nemmeno da discriminare”, ha concluso Bussetti a Rai Radio1.