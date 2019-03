RAI RADIO 1 “ Un Giorno da Pecora “ * VIA DELLA SETA: MELONI, « FRANCAMENTE STUPISCE CHE IL PARLAMENTO NON ABBIA AVUTO POSSIBILITà DI DISCUTERE SU QUESTO TEMA »

)

“Se sono contenta che il governo abbia deciso di firmare il memorandum sulla Cina? Sono entusiasta…” A parlare a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Giorgia Meloni, fondatrice di Fratelli d’Italia. “Sono incuriosita dalla materia, se poi ce lo facessero anche leggere. Il punto è capirlo, per me va bene ma che il Parlamento italiano non abbia avuto la possibilità di discutere su un tema di questo tipo a me francamente stupisce”.