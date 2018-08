RAI * PROSEGUE IL FILO DIRETTO INFORMATIVO SU CROLLO PONTE GENOVA: PROGRAMMI TV E RADIO DI OGGI

Prosegue l’informazione Rai anche oggi in prima linea per il crollo del ponte Morandi a Genova. Tg, Isoradio e le altre testate del servizio pubblico stanno informando gli spettatori in tempo reale sulle notizie che arrivano dal capoluogo ligure.

Come già avvenuto ieri, è stata predisposta un filo diretto tale da garantire la massima copertura sui canali generalisti, supportata dall’informazione a flusso continuo di RaiNews24 che manterrà anche oggi una diretta non stop dal capoluogo ligure. Rai1 e Tg1 seguiranno la situazione con Unomattina che va in onda dalle 7.10 e proseguirà fino alle 10.30; il Tg2 trasmetterà uno Speciale dalle 9.55 alle 11.30, mentre uno Speciale Tg3 seguirà i tragici avvenimenti dalle 11.30 alle 12.45.

Nelle edizioni del Tg1 delle 13.30, del Tg2 delle 13 e del Tg3 delle 14.20 tutti gli aggiornamenti, le testimonianze dei soccorritori e le voci dei testimoni della tragedia.

Il Tg3 prolungherà l’edizione delle 14.20 fino alle 15.45; uno Speciale Tg1 seguità l’evolversi della situazione dalle 16.00 alle 17.30. La linea passerà poi dalle 17.30 alla “Vita in diretta estate” che, attraverso collegamenti e ospiti in studio, andrà in onda fino alle 20.00. Il filo diretto delle notizie e degli aggiornamenti dal capoluogo ligure proseguirà anche dopo i tg preserali e di prima serata con il Tg2 che trasmetterà uno Speciale dalle 21.05; spazio poi ad uno Speciale del Tg3 dalle 23 e ad uno del Tg1 dalle 23.30.

Radio Rai modifica anche oggi il suo palinsesto per seguire in diretta gli aggiornamenti da Genova: su Radio1 va in onda uno Speciale dalle 6 che proseguirà fino alle 12, per lasciare poi spazio all’Angelus. Al termine lo Speciale riprenderà fino alle 13. Tutte le edizioni dei giornali radio 2 e 3 saranno ampliate per garantire un’informazione più accurata e completa. Costanti aggiornamenti anche da Isoradio.