RAI PARLAMENTO * CONFERENZA STAMPA: IL PROGRAMMA IN ONDA LUNEDÌ 26 FEBBRAIO IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO

Nuova puntata di “Conferenza stampa”, la trasmissione di approfondimento curata da Rai Parlamento, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Formula e tempi sono decisi dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Il programma andrà in onda lunedì su Rai2 alle 21 e in contemporanea sulle frequenze Fm di Radio3.

Parteciperanno, con un confronto di quaranta minuti ciascuno: Benedetto Della Vedova di “Più Europa”, Maria Cristina Pisani, Angelo Bonelli e Giulio Santagata di “Insieme Italia Europa”, Matteo Salvini della “Lega Salvini premier” ed Emilio Carelli del “Movimento Cinquestelle. “Conferenza stampa” sarà condotta da Nicoletta Manzione e Leonardo Sgura e le domande ai rappresentanti dei partiti saranno formulate da giornalisti del Tg1, Tg2, Il Fatto quotidiano, La Stampa, Il Mattino, Ansa.

La puntata sarà inoltre visibile sul portale RaiPlay e sul sito di Rai Parlamento www.raiparlamento.rai.it. I confronti di “Conferenza stampa” sono dedicati ai rappresentanti delle liste presenti in gran parte del territorio nazionale per il rinnovo di Camera e Senato.