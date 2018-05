RAI * ORFEO SU ‘ IL CAPITANO MARIA ‘: ” UNA STORIA DI GRANDE VALORE CHE VANESSA INCONTRADA HA SAPUTO INTERPRETARE CON LA SUA UMANITÀ STRAORDINARIA “

“Siamo riusciti a portare in prima serata una storia di grande valore che Vanessa Incontrada ha saputo interpretare con la sua umanità straordinaria. E’ un successo per il Servizio pubblico che ancora una volta racconta l’Arma dei Carabinieri in modo originale, attraverso personaggi in cui il grande pubblico riesce a immedesimarsi pienamente”.

Così il Direttore generale Rai, Mario Orfeo, ha commentato il successo di ascolti registrato ieri sera su Rai1 dall’esordio de “Il Capitano Maria”.

“L’Azienda ha dato prova, ancora una volta, – conclude – di saper promuovere storie e linguaggi innovativi, senza dimenticare la tradizionale capacità di parlare a tutti, tratto distintivo delle fiction Rai”.