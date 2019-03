RAI * “ LINEA VERDE LIFE “: « IL 2 MARZO CHIARA GIALLONARDO E MARCELLO MASI FARANNO TAPPA A LECCO »

Linea Verde Life. Tappa in Lombardia. Sabato 2 marzo Linea Verde Life, in onda alle 12.20 su Rai1, sarà in Lombardia. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno tappa a Lecco per raccontare laghi, natura e tutela dell’ambiente. Partendo dal lago di Como, noto anche come Lario, per arrivare al Politecnico sede di Lecco, fino al monte San Martino che domina la città, si scoprirà come si praticano e si studiano soluzioni innovative per salvaguardare l’ambiente e per prevenire il rischio idrogeologico.

Nello spazio dedicato agli animali, si incontreranno i wallaby, canguri nani salvati da uno zoo, che hanno trovato un ambiente ideale su un’isoletta del Lario. Nella rubrica “Giardiniere fai da te”, si imparerà a realizzare un semenzaio casalingo a basso costo, mentre l’ingrediente protagonista della ricetta di questa settimana sarà il missoltino, un pesce essiccato tipico della zona. Immancabile il giro del gusto tra tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.